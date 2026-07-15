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Zeytinburnu'nda Bazı Mahallelere Yarın 15 Saat Su Verilemeyecek

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İSKİ, Kazlıçeşme'deki isale hattı çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-00.00 saatleri arasında Zeytinburnu'ndaki 12 mahallede su kesintisi uygulayacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki isale hattında yapılacak bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-00.00 saatleri arasında Zeytinburnu'ndaki 12 mahallede su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

İSKİ Genel Müdürlüğü, Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın ilçenin bazı mahallelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Açıklamada Beştelsiz, Telsiz, Merkez Efendi, Sait Nizam, Çırpıcı, Nuri Paşa, Gökalp, Sümer, Yenidoğan, Veliefendi, Yeşiltepe ve Kazlıçeşme Mahalleleri'ne 09.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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