Zeytinburnu'da 4 katlı binanın terasının bir bölümü çöktü, bina boşaltıldı

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Zeytinburnu'nda terasın bir kısmı çöken bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Sümer Mahallesi'nde 1992'de yapılan 4 katlı binanın terasındaki zeminin bir kısmı çöktü. Aşağıya düşen parçalar nedeniyle alt katlardaki 1 balkon yıkıldı, 2 balkonda da hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekiplerce binanın riskli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla karot alındı.

Bina sakinlerine barınmaları için kaymakamlık ve belediye tarafından yer tahsis edildi.

Kaynak: AA