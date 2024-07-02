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Zeytinburnu Belediye Başkanı Karatay'ın Bahçelerini Beğendi

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Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Karatay Belediyesi tarafından kazandırılan Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesini ziyaret ederek beğenisini dile getirdi. Arısoy, belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaparak, Karatay'ın çevreye duyarlı projelerini takdir etti.

Karatay Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırıldıktan sonra şehrin gözde mekanları haline gelen Mevlana Gül Parkı, Lavanta Bahçesi ve Hobi Bahçesini ziyaret eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçenin bahçelerini çok beğendiğini ifade etti.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arısoy, Karatay'ı ziyareti sırasında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan yatırımları hakkında bilgi aldı.

Arısoy, belediyeler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaparak, Karatay'ın bahçelerini ve yeşil alan çalışmalarını çok beğendiğini söyledi.

Karatay Belediyesinin çevreye duyarlı projelerini yerinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Arısoy, "Lavanta ve Gül bahçeleri, hem estetik hem de ekonomik açıdan örnek projeler. Hobi Bahçesinde de vatandaşlar toprakla buluşuyor, şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşıyor. Gerçekten hepsi birbirinden güzel projeler." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Kılca da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ortak projelerde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Karatay Belediyesi Ömer Arısoy Zeytinburnu Mevlana Karatay Çevre Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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