Cinayete kurban giden Zeynep'in Babasından Adalet Çağrısı

İstanbul'da 2022'de kaybolduktan sonra Esenyurt'ta cesedinin bulunduğu değerlendirilen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın babası Sebahattin Yıldırım, cenazenin kızına ait olduğunun kesinleşmesi halinde olayın faillerinin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek ifade veren Sebahattin Yıldırım, gazetecilere, kızının 4 yıldır kayıp olduğunu belirtti.

Aramalarına rağmen kızını bulamadığını ifade eden Yıldırım, "O kadar yere gittim, mücadele ettim, bulamadım. Şu anda Emniyet Teşkilatıyla hep beraber buradayım. Kayıp Şubedeki başkomiserimiz ve memur arkadaşlarımızın hepsine canıgönülden teşekkür ediyorum." dedi.

İlk bulgulara göre kızının cenazesinin Adli Tıp Kurumunda olduğunu ve sonuçları beklediğini aktaran Yıldırım, emniyet ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, kızının yurtta kaldığını, izinli olarak eve geldikten sonra elinde "dolama" çıktığını ve daha sonra hastaneye gittiğini anlattı.

Kızının hastaneden ayrıldıktan sonra kendisine "Taksim'e gideceğini ve saçına peruk alacağını" söylediğini aktaran Yıldırım, "Bir gidiş o gidiş. Ondan sonra kızdan hiçbir haber alamadım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığına kızının kayıp olduğuna ilişkin dilekçe verdiğini, bu süreçte Kayseri ve Adana'nın yanı sıra birçok yere giderek kızını aradığını söyledi.

Kızının kaybolmasının ardından sağlık sorunları yaşamaya başladığını belirten Yıldırım, "Herkesin çoluk çocuğu var. Allah kimseyi böyle bir imtihanla denemesin" dedi.

Cenazeyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki incelemenin tamamlanmasını beklediğini dile getiren Yıldırım, kızına ait olduğunun kesinleşmesi halinde cenazeyi alacaklarını söyledi.

Yıldırım, olayın faillerinin adalet önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bu işin de takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. O garip kızımın, güzel kızımın hakkını yerde bırakmayacağım." diye konuştu.

Kızının kaybolduğu dönemde 17 yaşında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Daha gençliğine doymadı. Hayatımızı söndüren bu insanların adaletin önünde en büyük cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zeynep Yıldırım, 12 Eylül 2022'de tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden izinsiz ayrıldıktan sonra kaybolmuştu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmada Yıldırım'ın son olarak F.D. isimli kişiyle irtibat kurduğu ve telefonundan alınan son sinyalin şüphelinin Esenyurt'taki adresini gösterdiği belirlenmişti.

Ekipler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini tespit etmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül'de İstanbul ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA