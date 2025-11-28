Haberler

Zeynep Çilek Çimen'in Eserleri İstanbul'da Sergileniyor

Sanatçı Zeynep Çilek Çimen'in 'Münhani' ve 'Bahar' serilerinden eserler, Uz Gallery iş birliğiyle CVK Park Bosphorus Hotel'de sergilenmeye başladı. Küratör Havva Kurt, mekan ile sanat arasında yeni bir diyalog yaratmayı hedefliyor.

Sanatçı Zeynep Çilek Çimen'in eserleri, Uz Gallery işbirliğiyle İstanbul'daki CVK Park Bosphorus Hotel'de sergilenmeye başladı.

Uz Gallery'den yapılan açıklamaya göre, Havva Kurt'un küratörlüğünü üstlendiği ve mekan ile sanat arasında yeni bir diyalog alanı açmayı hedefleyen projede, Çimen'in "Münhani" ve "Bahar" serilerinden seçilmiş eserler, otelin çeşitli yerlerinde beğeniye sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı Çimen, eski ile eskimişin aynı şey olmadığını belirterek, "Bazı şeyler eskimez. Motifler de bunlardan biridir. Hayaller, beklentiler ve umutlarla hazırlanır. Devrin estetik anlayışını, zevkini, hatta hayata bakışını yansıtır. Onda hazırlanış amacını aşan bir anlam ve güzellik vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Çimen, yaşamın Charles Baudelaire'nin dediği gibi kalıcı olan şeylerle geçici olan şeylerin bir dengesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle modern zamanlarda kültürel saflıktan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca geleneklerin yaşayabilmesi için bir toplumda yaşayan bazı bireylerin onları sürdürmeye gönüllü olması gerekir. Sürekli bir değişimin ortasında motifler de değişir."

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
