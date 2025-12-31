Haberler

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yıl 616 bin kişi ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, 2025 yılında 616 bin ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, müzenin ziyaretçi sayısının geçen yılın rakamını geçerek bu seviyeye ulaştığını duyurdu.

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, bu yıl 616 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin bu yılki ziyaretçi sayısının geçen yılın rakamını geride bıraktığını bildirdi.

Çeber, şunları kaydetti:

"2024 yılında ziyaretçi rekoru kırarak 466 bin ziyaretçi ağırlayan Zeugma Müze'miz bu sene bu rekoru da geride bırakarak açıldığı 2011 yılından bu yana tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2025 yılında 616 bin ziyaretçi sayısı ile yılı tamamladı. Aynı zamanda günlük ziyaretçi rekoru ise 17 Mayıs 2025 tarihinde 8 bin 167 ziyaretçi ile yine bu yıl kırılmış oldu. Bu şehrin kültürü adından daha çok söz ettirecek."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi