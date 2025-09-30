Zerzevan Kalesi'nde 'Allegra Ensemble' Konseri

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, müzik grubu "Allegra Ensemble" sanatseverlerle buluştu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan 8 kadın sanatçıdan oluşan "Allegra Ensemble" müzik grubu, farklı ülkelerden birçok eseri seslendirdi.

Konser öncesi etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin sadece bir kazı alanı olmadığını aynı zamanda sanatsal ve bilimsel birçok etkinliğe ev sahipliği yapan bir merkez olduğunu söyledi.

Son olarak da 8 kadın sanatçıdan oluşan "Allegra Ensemble" müzik grubunun konserine ev sahipliği yaptıklarını belirten Coşkun, "Farklı dillerden ezgiler söylüyorlar. Bu tarihi atmosferde bu etkinliğin düzenlenmesi bizim için oldukça anlamlı. Tarih ve sanatı Zerzevan Kalesi'nde bir araya getiriyoruz. Eşsiz gün batımıyla birlikte farklı ülkelere ait ezgileri ve Anadolu'nun önemli ezgilerini burada hep birlikte dinleyeceğiz." dedi.

Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde sanatseverleri birçok etkinlikle buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konsere, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, Diyarbakır Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl ve kurum temsilcileri katıldı.