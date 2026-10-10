Zelenskiy, Zaporijya saldırısında 3'ü çocuk 12 kişinin öldüğünü açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya'ya yapılan saldırıda ölü sayısının 12'ye çıktığını belirterek, "Rusya bugün, Zaporijya'daki konutlara beş adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'dan ABD'ye ve küresel pazara dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile mutabakata varmasına değinen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya bugün, Zaporijya'daki konutlara beş adet güdümlü bomba atarak dizel ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına teşekkür etti. Şu an itibarıyla maalesef 3'ü çocuk olmak üzere 12 kişinin öldüğü biliniyor."

Zaporijya'ya yapılan saldırı sonucu yaralananların sayısının da 14'e yükseldiğini aktaran Zelenskiy, bu gece ülkesinde toplam 13 bölgenin hedef alındığını aktardı.

Rusya'ya yönelik baskının azalmaması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Rusya, savaşın durdurulması gerektiğini anlamalı ve bunu yapmak için kayıplarını hissetmeli. Şimdilik bunu sağlayan uzun menzilli yeteneğimizdir (saldırılar). Rus saldırılarına vereceğimiz yanıtlar da şekilde olacak." yorumunda bulundu.

Zaporijya'ya saldırı

Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye bağlı Zaporijya kentinin Rusya tarafından güdümlü bombalar kullanılarak hedef alındığını belirtmişti.

Fedorov, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

Kaynak: AA