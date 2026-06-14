Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaparak Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve barış çabalarını ele aldı. İki liderin G7 Zirvesi'nde bir araya gelmesi planlanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında görüştüklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Görüşme sırasında Trump'ın doğum gününü kutladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savaş başta olmak üzere farklı konuları ele aldıklarını kaydederek, "Başkan Trump'a, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaş kapsamında cephedeki gelişmeleri ve barışın sağlanmasına katkı sağlayabilecek bilgileri Trump ile paylaştığını aktardı.

Ayrıca Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Trump ile bir araya geleceğinin altını çizen Zelenskiy, "G7 Zirvesi'ndeki görüşmede daha fazlasını konuşmak üzere anlaştık. Barışı yakınlaştırmaya ve hayatı korumaya yardımcı olabilecek bazı güzel fikirlerimiz var." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi
Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Büyük bir heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı

Kızını kaçıran adama dehşeti yaşattı! Polis yerlerde aradı

Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi, gelinliği göz kamaştırdı
Uzman çavuşun katlettiği 4 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı

4 kişiyi öldürdü! Uzman çavuşun aile katliamıyla ilgili yeni gelişme
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı