Zelenskiy ve Trump Arasında Verimli Telefon Görüşmesi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi ve diğer önemli güvenlik konularını ele aldıklarını açıkladı.

KİEV, 6 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik "verimli" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ölümlerin bir an önce durdurulması gerçekten zorunlu ve biz bunu tamamen destekliyoruz" dedi.

Zelenskiy'e göre görüşmede ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Ukrayna'nın NATO üyeleriyle işbirliği ve Ukrayna ile ABD arasındaki ikili savunma işbirliği konuları da ele alındı.

Zelenskiy, ABD ile insansız hava aracı işbirliğine ilişkin bir anlaşma taslağını şimdiden hazırladıklarını da kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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