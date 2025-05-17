Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Karney'den Barış Görüşmesi

Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Karney'den Barış Görüşmesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Roma'da bir araya geldi. İki lider, Rusya'ya yaptırımların artırılması ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli adımları tartıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldiği bildirildi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştüğünü belirtti.

Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Kanada'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Kalıcı bir barışı daha da yakınlaştırmak için neyin gerekli olduğunu konuştuk." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşı bitirmesi için Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını görüştüklerini kaydederek, "Temel öncelik Rusya'ya, savaşın sona ermesi yönünde gerçek adımlar atmasını sağlayacak şekilde baskı uygulamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna basınına göre Zelenskiy, Papa 14. Leo'nun pazar günkü göreve başlama törenine katılacak.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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