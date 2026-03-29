Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Amman'da "bölgesel gelişmeleri" görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Orta Doğu turu kapsamında Ürdün'ü ziyaret ederek Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre Zelenskiy, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'ın ardından Ürdün'e geldi.

Zelenkiy, başkent Amman'daki Kraliçe Alia Uluslararası Havalimanı'nda Ürdünlü yetkililer ve büyükelçilik yetkileri tarafından karşılandı.

Kral 2. Abdullah-Zelenskiy görüşmesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtilirken daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Cidde'de Suudi Arabistan ile Ukrayna arasında savunma tedarikine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalandığını duyurmuştu.

Katar Savunma Bakanlığı da Ukrayna ile teknoloji işbirliği, ortak projeler, savunma yatırımları ile füze ve İHA'lara karşı mücadelede tecrübe paylaşımını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzalandığını açıklamıştı.

Ukrayna ile BAE arasında da benzer bir anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Zelenskiy'nin Orta Doğu turu gündemine ilişkin ayrıntılar paylaşılmasa da uluslararası basında Ukrayna'nın, Suudi Arabistan'ın da olduğu bazı Körfez ülkelerine hava savunması ve İHA önleme alanında uzman ekipler gönderdiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
