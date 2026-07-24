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Zelenskiy: Kirov'da füze tesisi vuruldu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kirov kentinde füze bileşenleri üretildiğini öne sürdüğü tesise saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kirov kentinde füze bileşenleri üretildiğini öne sürdüğü tesise saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'daki hedeflere yönelik bu gece gerçekleştirdiği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Uzun menzilli silahlar kullanarak saldırıları sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna ordusu, bugün Rusya'nın Kirov kentindeki önemli askeri işletmelerden birini vurdu. Bu işletme, işgalcinin özellikle şehirlerimize ve halkımıza yönelik yoğun saldırılarda kullanılan havacılık ve füze teknolojisi için bileşenler tedarik ediyor. Askerlerimize isabetleri için teşekkür ederim. Yanıtımız kesinlikle adildir."

Ukrayna sınırından yaklaşık 1350 kilometre mesafede yer alan petrol tesisine yönelik saldırı düzenlediklerini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'daki bazı lojistik merkezlerini de hedef almaya devam ettiklerini açıkladı.

Zelenskiy, saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA
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