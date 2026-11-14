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Zelenskiy, Ukrayna'nın topraklarını teröristlere teslim etmeyeceğini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin topraklarından vazgeçmeyeceğini ve işgal altındaki toprakların Rusya'ya ait olduğunu tanımayacağını bildirdi. Zelenskiy, müzakerelere Avrupa'nın da katılması gerektiğini ve Putin'in ateşkesi şahsen desteklemediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin topraklarından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, yerli ve yabancı gazeteciler ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona erdirilmesi için önceki günlerde ABD, Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla üçlü müzakerelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, bu müzakerelere Avrupa ülkelerinin de katılması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Avrupa'yı masada kimlerin temsil edeceği konusunda görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Üçlü müzakereler sırasında, Rusya'ya enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması ve denizde ateşkesi önerdiklerini kaydeden Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin şahsen ateşkesi desteklemiyor." yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunun müzakerelerde de ele alındığını aktaran Zelenskiy, ülkesinin topraklarından vazgeçmeyeceklerini kaydederek "Defalarca söyledim. Ukrayna geri çekilmiyor ve topraklarını teröristlere teslim etmiyor. Amerikalılar sordular, 'Ukrayna NATO'ya katılırsa, Donbas'tan ayrılacak mı?' diye. Bu bir ilkti." dedi.

Zelenskiy, toprak meselesi gibi konuların Ukrayna halkına sorulması gerektiğini belirterek, "Böyle bir teklif gelirse, devlet başkanı olarak toplumla açık diyalog kuracağım ve 'Bakın, durum bu, tüm müttefiklerimiz böyle birleşti ve geleceği böyle görüyorlar' diyeceğim. Elbette, işgal altındaki toprakların Rusya'ya ait olduğunu hiçbir şekilde tanımadan." diye konuştu.

Ukrayna'nın anayasasında tarafsızlık statüsünün yer almasını kabul etmeyeceğini, bu tür bir statünün ülkesine uzun vadeli güvenlik garantisi sağlamayacağını kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Putin, Ukrayna'da tarafsızlığın kalıcı olacağını varsayıyorsa, bu gerçekleşmeyecektir. Sonuçta, zaten NATO üyesi değiliz. Eğer tarafsızlık genel olarak NATO üyesi olmamayı gerektiriyorsa, zaten bu durumdayız. Peki uzun vadede güvenliğimiz için ne işe yarayacak?"

Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Konstantinivka şehrinde insani yardım operasyonu gerekçesiyle geçici ateşkes sağlanmasını istediğini belirten Zelenskiy, "Bu tamamen ilkel bir hamle. Çünkü şehri başka türlü ele geçiremez. Putin sadece bizim Konstantinivka'yı terk etmemizi ve onların girip tüm şehri işgal etmelerini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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