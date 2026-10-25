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Zelenskiy Ukrayna'da Starlink ve Starshield'ın hızının eski düzeye döndüğünü açıkladı

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Zelenskiy Ukrayna'da Starlink ve Starshield'ın hızının eski düzeye döndüğünü açıkladı
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Zelenskiy, Starlink ve Starshield'ın Ukrayna'daki hızlarının kısıtlama öncesi seviyeye döndüğünü bildirdi. Zelenskiy, onarımın gece başladığını ve sabah hızların yeterli düzeye ulaştığını, hizmetlerin cephe lojistiği ve İHA savunmasında önemli olduğunu belirtti.

KİEV, 25 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Starlink ve askeri amaçlı hizmeti Starshield'ın Ukrayna'daki hızlarının kısıtlama öncesindeki seviyelere döndüğünü bildirdi.

Zelenskiy, cumartesi günü X'te yaptığı paylaşımda, "Onarım gece saatlerinde başladı ve bu sabah itibarıyla hızlar yeterli düzeye ulaştı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, söz konusu hizmetlerin Ukrayna'nın cephe hattındaki lojistiği ve jet motorlu Şahid tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunması açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Serhiy Beskrestnov'a göre ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, geçen hafta Ukrayna'daki Starlink terminallerine hız sınırlamaları getirerek ülkenin saldırı ve hava savunma amaçlı İHA operasyonlarını olumsuz etkilemişti.

Kaynak: Xinhua
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