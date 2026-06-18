Zelenskiy, Trump ve Macron ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve Macron ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmeler hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Ukrayna'yı, işbirliğimizi ve diplomatik perspektiflerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Barış lazım. Biz barışı yakınlaştırmak için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.