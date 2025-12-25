Haberler

Zelenskiy, Witkoff ve Kushner ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dair müzakereleri ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile telefonda görüştüğünü kaydederek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları ele aldıklarını belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya karşı yürütülen bu acımasız Rus savaşını sona erdirmek, tüm belgeleri ve adımları gerçekçi, etkili, güvenilir hale getirmek için gerçekten çalışıyoruz. Çalışmanın bazı temel detaylarını görüştük. Ortak bir sonuç ve kalıcı barış için faydalı olabilecek görüşler var."

Zelenskiy, barış müzakereleri için görevlendirdiği Ukrayna heyetinin de bu telefon görüşmesine katıldığını vurgulayarak, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un da ayrıca Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
