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Zelenskiy: Trump Temsilcilerini Kiev'de Bekliyoruz

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileriyle yürütülen müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Muhtemel tarihler belirlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileriyle yürütülen müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "Muhtemel tarihler belirlendi. Trump'ın özel temsilcilerini Kiev'de bekliyoruz." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Trump'ın özel temsilcileriyle yapılacak müzakerelere ilişkin toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump'ın özel temsilcileriyle neredeyse 7/24 iletişim halinde olduklarını bildiren Zelenskiy, "Şimdi müzakerelere hazırlanıyoruz. Muhtemel tarihler belirlendi. Trump'ın özel temsilcilerini Kiev'de bekliyoruz. Moskova'da ve Kiev'de birer toplantı yapacaklarını doğruladılar." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, "ABD'nin aktif şekilde sürece dahil olmaya devam etmesi önemli. Onlarla Ukrayna'da görüşmeye, bunu uygun ve içerikli bir şekilde gerçekleştirmeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA
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