Zelenskiy, ABD'de Trump ile görüşmeden önce yazılı bir mesaj paylaştı Açıklaması

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yılbaşı öncesinde savaşın sona erdirilmesine yönelik önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu söyledi. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının müttefiklere bağlı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeden önce Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yılbaşı öncesinde önemli kararların alınmasının mümkün olabileceğini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi, yılın en aktif diplomatik günlerinden biri ve yılbaşı öncesinde birçok konuda karar verilebilir, biz de bunun için her şeyi yapıyoruz. Fakat kararların alınıp alınmayacağı müttefiklere bağlı."

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirten Zelenskiy, Rusya'nın sivil ve enerji altyapıları hedef almaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun sadece son bir hafta içerisinde Ukrayna'ya 2 bin 100'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 800 güdümlü hava bombası ve 94 adet füze fırlattığını aktardı.

Zelenskiy'nin ilerleyen saatlerde Trump ile ABD'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
