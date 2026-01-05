Zelenskiy, diplomasinin başarısız olması durumunda "aktif bir savunmaya" hazırlanacaklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için yoğun çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, diplomasinin başarısız olması durumunda daha "aktif bir savunma" için hazırlanacaklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy gece paylaştığı görüntülü mesajında savaşı bitirmek için devam eden barış görüşmeleri hakkında konuştu.

Ukrayna Bakanlar Kurulunda görev değişikliğinin sürmesi gerektiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, konuyu Başbakan Yuliya Sviridenko ile ele aldığını aktardı. Zelenskiy, "Değişikliklerin devam etmesi önemlidir." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca ülkesinin Dnipropetrovsk, Vinnitsa, Ternopil, Poltava ile Çernivtsi bölgelerinin askeri idaresi başkanlarını (vali) da değiştireceklerini bildirdi.

Savaşın sona ermesini "yaklaştırmak" için barış görüşmelerini sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki hafta diplomasi için şimdiden hazırlık yapıyoruz ve Avrupa'da toplantılarımız olacak. Ukrayna, gelecekteki gelişmeler için her iki seçeneğe de hazırlanacak. Yürüttüğümüz diplomasi veya müttefiklerimizden Rusya'ya yönelik baskının yetersiz kalması durumunda daha aktif bir savunma."