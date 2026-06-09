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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa'nın müzakerelerde yer alması gerektiğini belirtti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için yürütülecek müzakerelerde Avrupa'nın güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini belirtti. ABD'nin sürece katılmaya hazır olduğunu ifade eden Zelenskiy, ateşkes için Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın liderler düzeyinde görüşmesi gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerde Avrupa'nın kesinlikle yer alması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, temaslarda bulunduğu Estonya'nın başkenti Tallin'de, Cumhurbaşkanı Alar Karis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile dün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede savaşın bitirilmesi için yapılması gereken görüşmeleri ele aldıklarını dile getiren Zelenskiy, sürece Avrupa'nın da etkili şekilde katılması gerektiğini ifade etti.

Zelenskiy, "Avrupa'nın bu müzakerelerde gerçek ve güçlü bir sesle karar alma süreçlerinde yer almasına ihtiyaç var. Amerika diplomatik süreçlere aktif olarak katılmaya hazır." diye konuştu.

Savaşta ateşkesin sağlanması için Rusya, Ukrayna, ABD ve Avrupa'nın liderler düzeyinde görüşmeler yapması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Neden mi Avrupa? Çünkü Avrupa'dayız, cevap bu. Çünkü burası bizim toprağımız, burası bizim kıtamız, her halükarda yarın güvenli bir yaşamın olacağından emin olmalıyız." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin Ukrayna için de önemli olacağına dikkati çekerek, "Bu yılın haziran ve temmuz ayları çok şey belirleyebilir." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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