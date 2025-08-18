Zelenskiy: Rusya, Savaşta Ödüllendirilmemeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını 'gösterişli' ve 'alaycı' olarak nitelendirerek Moskova'nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Rus güçlerinin sivil hedefleri kastederek saldırılar düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendirerek, Moskova'nın savaştaki rolü nedeniyle ödüllendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv kentinde düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "gösterişli" ve "alaycı" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Rusya bu savaşa katılımından dolayı ödüllendirilmemelidir. Savaş sona erdirilmelidir ve "Dur" sözünü duyması gereken Moskova'dır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bugün ABD'nin başkenti Washington'da savaşın sona erdirilmesinin görüşüleceği bir toplantının yapılacağına işaret ederek, paylaşımında "Şu anda Ruslar, Harkiv, Zaporijya, Sumy bölgesi ve Odessa'ya saldırıyor, konut binalarını ve sivil altyapımızı yok ediyor." ifadesine yer verdi.

Ukrayna'nın yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO liderlerinin de görüşmeye katılacağını belirten Zelenskiy, herkesin "onurlu bir barış" ve "güvenlik" istediğinin altını çizdi.

Rusya'nın sivilleri "kasten" hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, hayatını kaybeden kişilerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

Zelenskiy ayrıca Odessa'daki Azerbaycanlı bir şirkete ait enerji tesisinin hedef alındığını belirterek, söz konusu saldırının yalnızca Ukrayna'ya değil aynı zamanda Ukrayna'nın ilişkilerine de yönelik olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz

Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jrokez'in ölümünün ardından Eldorina hedef oldu: Ölüm ve tecavüz tehdidi aldım

Gözyaşları içinde isyan etti: Ölüm ve tecavüz tehdidi alıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.