Zelenskiy: Rusya Savaşında 135 Medya Çalışanı Hayatını Kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2022'den bu yana 135 medya çalışanını öldürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde Ukraynalı gazetecilerin bulunduğu araca, Rus ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda, Ukrayna'daki "Freedom" televizyon kanalında görev yapan 2 gazetecinin öldüğünü, 1 gazetecinin ise ağır yaralandığını belirten Zelenskiy, "Muhabir Olena Gubanova ve kameraman Yevhen Karmazin hayatını kaybetti, gazeteci Oleksandr Koliçev ağır yaralandı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yaralanan gazeteci Koliçev'e acil şifalar dileyerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde, Rusların hedefli bir insansız hava aracı saldırısında Fransız foto muhabiri Antoni Lallican öldürüldü ve Ukraynalı meslektaşı Heorhii Ivançenko yaralandı. Rusya, 2022'den bu yana sürdürdüğü tam kapsamlı savaşta 135 medya çalışanını öldürdü."

Ukrayna: Ruslar 130 İHA ile saldırdı

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamada ise Rus ordusunun gece boyunca 130 İHA saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, 92 İHA'nın düşürüldüğü veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre, başkent Kiev, Harkiv ve Sumi bölgelerine yönelik saldırılarda 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.