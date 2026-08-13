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Zelenskiy: Odessa'da İHA ile Tren Saldırısı: 2 Ölü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) yolcu trenine düzenlediği saldırı sonucu makinistle yardımcısının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) yolcu trenine düzenlediği saldırı sonucu makinistle yardımcısının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Odessa bölgesindeki yolcu treninin Rus ordusu tarafından hedef alındığını bildirdi.

Trene İHA ile saldırı düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Trende 340 kişi bulunuyordu. İnsansız hava aracını kullanan kişinin, hedefin tamamen sivil olduğunu bilmemesi mümkün değil. İlk belirlemelere göre maalesef makinist ve yardımcısının isabetin etkisiyle hayatını kaybettiği biliniyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülkesindeki 11 bölgeye saldırı düzenlediğine dikkati çekerek, "Maalesef bu tür her saldırıya dünyadan güçlü bir tepki verilmiyor. Eğer dünya, Avrupa'daki bu savaşı durdurmak konusunda ciddiyse daha fazla hava savunma desteğine ve Rusya'ya daha fazla baskıya ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ayrıca saldırının düzenlendiği trene ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

67'si çocuk 317 yolcu tahliye edildi

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada da saldırıya maruz kalan trendeki çalışmalar sonucu 67'si çocuk 317 yolcunun tahliye edildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Rusya'nın saldırısı sonucu Çernigiv bölgesinde 1 kişinin, Harkiv bölgesinde ise 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye 130 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Kaynak: AA
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