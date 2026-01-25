Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği yoğun hava saldırıları hakkında bilgi vererek, bu saldırıların ülkesindeki kritik altyapıyı hedef aldığını ve yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki kritik ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının sürdüğünü belirterek, " Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın son bir hafta içinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Rus ordusunun ülkesinde enerji dahil kritik ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Rusya'nın her yoğun saldırısı yıkıcı olabilir." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Rusya'nın, son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarında 1700'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1380'den fazla güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 69 füze kullandığını bildirdi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün Polonya ve Litvanya'nın liderleriyle bir araya geleceği bilgisini paylaşan Zelenskiy, görüşmelerde ülkesinin hava savunmasının güçlendirilmesi gibi konuları ele alacaklarını kaydetti.

Zelenskiy, "Ukrayna'yı güçlendirmek için her liderle çalışıyoruz. Rusya'dan gelen tehdidi herkes açıkça anlamalıdır. Bunu en iyi anlayan bizim halkımızdır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
