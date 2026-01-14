Haberler

Ukrayna: Rusya bu gece, sivil yerleşim yerleri ve enerji altyapımıza yönelik saldırıları sürdürdü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun sivil yerleşim yerleri ve enerji altyapılarına yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ukrayna, hava savunma sistemlerini güçlendirmek için çalışmalara başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki sivil yerleşim yerleri ve enerji altyapılarına yönelik hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya hava saldırıları yaptığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir ve Zaporijya bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Rusya bu gece, sivil yerleşim yerlerimiz ve enerjimize yönelik saldırılarına devam etti." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı mesajında, Rusya'nın 3 balistik füze ve 113 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırılar nedeniyle bu sabah başkent Kiev'de de hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şimdi önceliğimiz hava savunmamızı güçlendirmek ve füze sistemlerimizi geliştirmektir." dedi.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın fırlattığı İskander-M tipi 1 balistik füze ile 89 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 İskander-M balistik füzesi ve 24 İHA'nın Ukrayna genelinde 13 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

