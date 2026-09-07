Haberler

Zelenskiy: Rusya'da petrol rafinerileri ve İHA tesislerini vurduk

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki petrol rafinerileri ve insansız hava aracı tesislerini (İHA) vurduklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın çeşitli bölgelerindeki petrol rafinerileri ve insansız hava aracı tesislerini (İHA) vurduklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya'nın saldırılarına "adil şekilde karşılık vermeye devam ettiğini" belirtti.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki petrol rafinerisinin vurulduğunu ifade eden Zelenskiy, "Perm bölgesi ve Tataristan'daki petrol rafinerilerine yönelik uzun menzilli saldırılar" düzenlendiğini aktardı.

Zelenskiy ayrıca Kursk bölgesinde saldırı amaçlı İHA'ların depolandığı ve fırlatıldığı tesis ile Karadeniz'deki bir hedefin de vurulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar

Görenlerin içi acıdı! Tonlarcasını çöplüğe boşalttılar
Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı

Başkentte gizemli gece! Vatandaşlar gökyüzüne kilitlendi
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Vatandaşın cevabını duyunca şoke oldu: Görevden alacağım
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın