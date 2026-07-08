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Zelenskiy, Rusya'daki bazı petrol tesislerine saldırılar düzenlediklerini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Saratov, Tataristan ve Başkurdistan bölgelerindeki petrol rafinerilerine saldırdıklarını duyurdu. Saldırıların Ukrayna sınırından 800-1500 km uzaklıktaki hedeflere yönelik olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 3 farklı bölgesinde yer alan petrol rafinerilerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki bazı hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Rusya'nın Saratov bölgesi ile Rusya'ya bağlı Tataristan ve Başkurdistan Cumhuriyetlerinde yer alan petrol rafinerilerine saldırdıklarını aktaran Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık verdiklerini kaydetti.

Zelenskiy, hedef aldıkları petrol rafinelerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 800 ila 1500 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Ayrıca Rusya'nın Voronej bölgesindeki hedeflere de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Ruslar, bu savaşı kendi devletlerinin yürüttüğünü hissetmelidir." yorumunda bulundu.

Zelenskiy ayrıca saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntü paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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