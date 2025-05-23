Zelenskiy, Rusya ile 1.000 Kişilik Esir Takası Hazırlıklarını Duyurdu

Zelenskiy, Rusya ile 1.000 Kişilik Esir Takası Hazırlıklarını Duyurdu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan 1.000'er kişilik esir takası hazırlıkları kapsamında bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un uygulama sürecini denetlediği bildirildi. Ukrayna'nın esir takası sürecinde aktif rol aldığı vurgulandı.

KİEV, 23 Mayıs (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile 1.000'er kişilik esir takası hazırlıkları kapsamında bir toplantı düzenlediğini duyurdu.

Zelenskiy görüşmenin ardından perşembe günü yaptığı Telegram paylaşımında, Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan esir takası anlaşmasının uygulama sürecini denetlediğini bildirdi.

Başkanlık Ofisi, Savunma İstihbaratı ve Güvenlik Servisi de dahil olmak üzere çok sayıda Ukrayna kurumunun takas sürecinde aktif rol aldığını belirten Zelenskiy, "Rus tarafının sunduğu listelerdeki her bir kişiyle ilgili ayrıntıları netleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus esareti altındaki Ukraynalıların ülkelerine dönüşünün en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Mart 2022'den bu yana Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilen 64 esir takasında 4.700'den fazla Ukraynalı serbest bırakıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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