Ukrayna: Rusya'nın İki Petrol Rafinerisine Saldırı Düzenledik
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıların amacının Rusya'nın savaşı sürdürme kabiliyetini zayıflatmak olduğu belirtildi.
KİEV, 29 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Zelenskiy pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hedeflerden birinin Rusya'nın Krasnodar bölgesinde cephe hattından yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Slavyansk petrol rafinerisi olduğunu belirtti.
Yerel medya, söz konusu rafinerinin yıllık yaklaşık 4 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.
Zelenskiy, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde Ukrayna-Rusya sınırından yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki bir rafinerinin daha hedef alındığını ifade ederken saldırıya ilişkin detay paylaşmadı.
Açıklamada, söz konusu saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kabiliyetini zayıflatma amacıyla düzenlendiği belirtildi.