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Ukrayna: Rusya'nın İki Petrol Rafinerisine Saldırı Düzenledik

Ukrayna: Rusya'nın İki Petrol Rafinerisine Saldırı Düzenledik
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Krasnodar ve Yaroslavl bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Saldırıların amacının Rusya'nın savaşı sürdürme kabiliyetini zayıflatmak olduğu belirtildi.

KİEV, 29 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Zelenskiy pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, hedeflerden birinin Rusya'nın Krasnodar bölgesinde cephe hattından yaklaşık 300 kilometre uzaklıkta bulunan Slavyansk petrol rafinerisi olduğunu belirtti.

Yerel medya, söz konusu rafinerinin yıllık yaklaşık 4 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Yaroslavl bölgesinde Ukrayna-Rusya sınırından yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki bir rafinerinin daha hedef alındığını ifade ederken saldırıya ilişkin detay paylaşmadı.

Açıklamada, söz konusu saldırıların Rusya'nın savaşı sürdürme kabiliyetini zayıflatma amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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