Haberler

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıların mesafelerini artıracaklarını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırılarının mesafesini ve sayısını artıracaklarını duyurdu. Son bir haftada çeşitli askeri hedeflerin imha edildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri uzun menzilli saldırıların mesafelerini daha da artıracaklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Son bir haftadaki saldırılarda "Be-200" tipi amfibi uçağı, "Ka-27" helikopteri, mühimmat yüklü bir kuru yük gemisi, "Pantsir-S1" ve "Tor-M2" tipi hava savunma sistemleri, bir "Redut-2US" tipi telekomünikasyon ve haberleşme sistemi gibi farklı hedefleri imha ettiklerini savunan Zelenskiy, ayrıca Rus gemilerinin ve petrol altyapısının da hedef alındığını aktardı.

Söz konusu saldırıların genelde cephe hattından yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki hedeflere yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Bunlar, Rusların yaptıklarına karşı tamamen adil yanıtlarımızdır. Mesafeyi ve yapacağımız saldırıların sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, farklı hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tatilleri olay olmuştu! Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman evleniyor

Belediye başkanı ile türkücü aşkında yeni gelişme

Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Okul saldırıları sonrası harekete geçildi! Veli Randevu Sistemi'nde yeni dönem

Okul saldırıları sonrası başlatıldı! MEB sistemi genişletiyor
Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi

Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi