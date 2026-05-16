Zelenskiy, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıların mesafelerini artıracaklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri uzun menzilli saldırıların mesafelerini daha da artıracaklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırıları sürdürdüklerini belirtti.

Son bir haftadaki saldırılarda "Be-200" tipi amfibi uçağı, "Ka-27" helikopteri, mühimmat yüklü bir kuru yük gemisi, "Pantsir-S1" ve "Tor-M2" tipi hava savunma sistemleri, bir "Redut-2US" tipi telekomünikasyon ve haberleşme sistemi gibi farklı hedefleri imha ettiklerini savunan Zelenskiy, ayrıca Rus gemilerinin ve petrol altyapısının da hedef alındığını aktardı.

Söz konusu saldırıların genelde cephe hattından yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki hedeflere yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Bunlar, Rusların yaptıklarına karşı tamamen adil yanıtlarımızdır. Mesafeyi ve yapacağımız saldırıların sayısını artıracağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, farklı hedeflere yapılan saldırılara ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.