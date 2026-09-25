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Zelenskiy, Rusya'da 2 petrol rafinerisi ve 1 savunma tesisini hedef aldıklarını duyurdu

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Zelenskiy, Rusya'da 2 petrol rafinerisi, Ulyanovsk'taki Iskra Fabrikası ve Rostov'daki 2 radar istasyonunu hedef aldıklarını bildirdi. Rus yetkilileri, Perm, Voronej ve Ulyanovsk'a düzenlenen İHA saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın farklı bölgelerindeki 2 petrol rafinerisi ve 1 savunma sanayisi tesisini hedef aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın Perm bölgesi ve Rostov bölgesine bağlı Novoşakhinsk şehrindeki 2 petrol rafinerisini hedef aldıklarını aktaran Zelenskiy, Ulyanovsk bölgesindeki "Iskra Fabrikası" adlı savunma sanayisi tesisine ve Rostov bölgesindeki 2 radar istasyonuna yönelik de saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Zelenskiy, "Rusya'nın hayata yönelik acımasız saldırılarına karşılık veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rus yetkilileri, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Perm, Voronej ve Ulyanovsk bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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