Zelenskiy: Rusya, son bir haftada 108 füze ve 2300'den fazla SİHA ile hava saldırıları düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 108 füze ve 2300'den fazla silahlı insansız hava aracı kullandığını, hedeflerin sivil ve enerji altyapısı olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın ayrıca bu sürede ülkesine yönelik saldırılarda yaklaşık 1560 güdümlü bomba kullandığını açıkladı.

Rus saldırılarını önlemek için yeterli sayıda hava savunma füzelerine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy, "Hem ABD'ye hem de Avrupalı müttefiklerimize güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
