Haberler

Zelenskiy: "Rus saldırılarında Ukrayna'da 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı"

Güncelleme:
+394 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın geceden bu yana düzenlediği saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'nın şehir ve yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Odesa'da bir binaya füze isabet ettiğini aktaran Zelenskiy, 37 kişinin yaralandığını, kayıp olan 2 kişinin ise ekiplerce arandığını kaydetti.

Zelenskiy, Rusların Odesa bölgesindeki Çornomorsk'ta bir otele insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda aralarında hareket kabiliyeti kısıtlı 6 kişinin de bulunduğu 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zaporijya bölgesinde konutlara yönelik "Şahed" İHA'larıyla düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildiren Zelenskiy, Zaporijya'daki bir işletmeye düzenlenen saldırıda da yaralananların olduğunu aktardı.

Zelenskiy, Kriviy Rig'de kritik altyapıya yönelik füze saldırısında da 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kiev bölgesinin hedef alındığı saldırılarda 2 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenskiy, geceki Rus saldırılarının 10 bölgeyi hedef aldığını ve birçok bölgede Rus saldırı dronlarının halen uçtuğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Jitomir ve Rivne bölgelerinde akaryakıt istasyonlarının, Odesa bölgesinde ise lokomotif deposunun saldırıya uğradığını bildirerek, Ukrayna güçlerinin günün başlangıcından bu yana 200'den fazla hava hedefini düşürdüğünü, ancak bazı hedeflerin engellenemediğini belirtti.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada

Osimhen'den haber var! Kritik maçta sahada

İstifadan vazgeçen İsmail Kartal geri döndü! Lukaku ile olan karesi her şeyi anlatıyor

İstifadan vazgeçen İsmail Kartal sahaya çıktı! İşte ilk kareler

Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba

Bomba patlıyor! Yerine gelecek hoca bu 3 isimden biri

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası

Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası
Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor

Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor
'İyilik Var' platformu hayata geçirildi! Bakan Göktaş'tan alkış tufanı kopartan sözler

Bakan Göktaş'tan alkış tufanı kopartan sözler