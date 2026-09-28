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Zelenskiy, Rus saldırılarında 2 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını bildirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece düzenlediği saldırılarda Kiev bölgesinde 2 kişinin öldüğünü, Harkiv'de 9'u çocuk 28 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarda sivil yapılar hasar görürken Hava Kuvvetleri 165 İHA'dan 112'sini etkisiz hale getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine bu gece Rusya tarafından yapılan hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Başta Kiev olmak üzere birçok bölgenin sabaha kadar süren saldırılarda hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, evler ve apartmanlar gibi sivil yapıların, bir dondurma fabrikasının, iletişim hatları ve benzin istasyonlarının hasar gördüğünü belirtti.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla onlarca yaralının olduğu biliniyor. Sadece Harkiv'e yapılan saldırı sonucunda, 9'u çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Maalesef can kayıpları var. Kiev bölgesinde 2 kişi öldürüldü, bunlardan biri Azerbaycan vatandaşıydı."

Arama kurtarma ekiplerinin farklı noktalarda çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Odessa bölgesinde Palau bayrağı taşıyan bir gemi (Rusya tarafından) vuruldu." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunca ülkeye fırlatılan 165 insansız hava aracından (İHA) 112'sinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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