Zelenskiy, Putin'in 9 Mayıs için önerdiği ateşkesin detaylarını öğrenmek istediklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin söz konusu ateşkesin detaylarını öğrenmek istediklerini söyledi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin Rus gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdiği ateşkes konusunu değerlendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Temsilcilerimize, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ekibiyle iletişime geçmeleri ve Rusya'nın kısa süreli sessizlik (ateşkes) önerisinin ayrıntılarını öğrenmeleri talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın barış istediğini ve bu yöndeki çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Tam olarak neyin söz konusu olduğunu bir öğrenelim. Moskova'daki geçit töreni için birkaç saatlik güvenlik mi yoksa daha fazlası mı? Önerimiz, halk için güvenilir güvenlik ve kalıcı barışı garanti eden uzun vadeli bir ateşkestir."

Zelenskiy, kalıcı barış için her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Trump'ın Putin ile telefon görüşmesinde, Rusya'nın Paskalya Bayramı vesilesiyle ateşkesi ilan etme kararını olumlu karşıladığını söyleyerek, "Putin, bu bağlamda, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu dile getirdi. Trump da bu inisiyatifi destekleyerek İkinci Dünya Savaşı'nda Nazizm'e karşı kazanılan zaferin ortak olduğunu vurguladı." ifadesini kullanmıştı.