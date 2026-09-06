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Zelenskiy: Hafta Sonu Moskova'ya Saldırıya Ateşkes Hazırız

Zelenskiy: Hafta Sonu Moskova'ya Saldırıya Ateşkes Hazırız
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileriyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Moskova'ya yönelik hava saldırılarında ateşkese hazır olduklarını duyurdu. Zelenskiy, Rusya'dan da Kiev için benzer adımlar beklediklerini belirtti. Temsilcilerin pazar günü Kiev'e geçmesi planlanıyor.

KİEV, 6 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakere sürecine dahil olan Rus kentlerine yönelik hava saldırılarında ateşkese hazır olduklarını duyurdu.

Zelenskiy cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Moskova'ya saldırmaktan kaçınmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'dan da Kiev için benzer adımlar beklediklerini kaydetti.

Interfax-Ukrayna haber ajansına göre Moskova'yı ziyaret eden Witkoff ve Kushner, pazar günü Kiev'e geçmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua
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