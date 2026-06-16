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Zelenskiy, G7 Zirvesi kapsamında Fransa'da Trump ve Macron ile bir araya geldi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde hava savunmasının güçlendirilmesi ve Rusya ile savaşın sona erdirilmesi için diplomasi ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı bir araya geldiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleşen G7 Zirvesi'ne katıldığını belirtti.

Burada önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Fransa'da G7 Zirvesi'ndeki görüşmeler anlamlı bir şekilde başladı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, gün içinde önemli bir toplantı yapılacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"En önemli şey Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek ve Rusya'nın savaşı sona erdirmesi için diplomasiyi ilerletmek. Barışa ihtiyaç var."

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'la birlikte ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldiğini gösteren fotoğrafları da paylaşan Zelenskiy, "Pozisyonları koordine etmek her zaman önemlidir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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