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Zelenskiy, FP-7'nin ilk savaş kullanımının ardından üretime geçileceğini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yerli üretim taktik balistik füzesi FP-7'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk kez kullanıldığını bildirdi. Zelenskiy, fırlatma görüntüsünü de paylaşarak 'Bundan sonraki adım üretimidir' ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yerli üretimi olan taktik balistik füzesi "FP-7"nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilk kez kullanıldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın geliştirdiği FP-7'ye ilişkin "Ukrayna'nın taktik balistik füzesi FP-7'nin ilk muharebe kullanımı. Sonuç için teşekkürler. Bundan sonraki adım üretimidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, söz konusu füzenin fırlatılışına ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA
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