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Zelenskiy Dublin'de Avrupa'nın müzakerelerin daimi unsuru olmasını istedi

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Zelenskiy, Dublin'deki Avrupa Siyasi Topluluğu 9. Zirvesi'nde Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek müzakerelerin daimi unsuru olmasını istedi. Rusya'daki ABD heyetinin akşam Dublin'e gelip müzakere sonuçlarını görüşeceğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelere katılmasına ilişkin, "Avrupa'nın müzakerelerin daimi unsuru olmasını sağlamalıyız." dedi.

Zelenskiy, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya'da bulunan ABD heyetinin akşam saatlerinde Dublin'e geleceğini ve burada müzakere sonuçlarını görüşeceklerini belirtti.

Avrupa'nın Rusya'nın bulunduğu masada olmasa da dolaylı olarak müzakerelere dahil olmasını "oldukça olumlu" olarak değerlendiren Zelenskiy, "Avrupa'nın müzakerelerin daimi unsuru olmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılan görüşmelerin "ciddi" geçtiğini belirterek esirlerin takası konusunda varılan mutabakatın önemli olduğunu vurguladı.

Güvenlik garantileri üzerine yapılan görüşmelerde Avrupa ile Rusya arasında yeni güvenlik mimarisi oluşturulması ihtimalinin de ele alındığını aktaran Zelenskiy, bu yaklaşımı "tuhaf bulduklarını" söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Karadeniz'de gerilimi düşürecek ve enerji altyapısına yönelik saldırıları durduracak adımlar atılması girişiminde bulunduğunu ancak Rus heyetinin bu adımları görüşme yetkisinin bulunmadığını aktardığını ifade etti.

Önceliklerinin arasında hava savunması alanında Patriot, NASAMS ve F-16'lar için mühimmat sağlamak ve enerji ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Zelenskiy, bu konuda Avrupalı liderlerden destek talep etti.

Kaynak: AA
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