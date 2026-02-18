Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cenevre'de yapılan üçlü müzakereleri değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen üçlü müzakerelerde askeri alanda ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Görüşmelerin zorlu geçtiğini ifade eden Zelenskiy, daha fazla ayrıntının müzakere heyetinin Kiev'e dönüşünde paylaşılacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakereler sırasında askeri alanda bazı ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy, Cenevre'de dün başlayan ve bugün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turu hakkında gazetecilerin sorularını sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı.

Görüşmelerde yer alan Ukrayna müzakere heyeti ile görüşerek bazı bilgiler aldığını aktaran Zelenskiy, daha fazla ayrıntının heyetin Kiev'e dönüşünden sonra belli olacağını söyledi.

Zelenskiy, üçlü müzakereler sırasında siyasi ve askeri alanlarda görüşmeler yapıldığını belirterek, "Şunu belirtmek isterim ki az önce aldığım bilgiye dayanarak, askeri alandaki her üç yönünün de yapıcı olduğunu düşünüyorum, heyet döndüğünde daha fazla ayrıntı paylaşacağım." ifadesini kullandı.

Söz konusu görüşmelerde askeri alanda ilerlemelerin kaydedildiğini vurgulayan Zelenskiy, "Gelişmeler olduğunu görüyoruz ancak müzakereler zorlu geçtiği için şu an için pozisyonlar farklılık gösteriyor. Askeri alanda ilerleme olduğunu duydum, siyasi alanda ise diyalog oldu ve ilerlemeye karar verdik." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi yönünde olası bir ateşkes sağlanması durumunda süreci izleme mekanizmasıyla ilgili tarafların "neredeyse her konuda" anlaştığının altını çizerek, "Orada neredeyse her konuda anlaştılar. İzleme sürecinde kesinlikle ABD tarafı da yer alacak. Bence bu yapıcı bir sinyal." değerlendirmesini yaptı.

Taraflar, Donbas bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali hakkında farklı görüşlere sahip

Ukrayna'nın Donbas bölgesi ile Zaporijya Nükleer Enerji Güç Santrali hakkında tarafların farklı görüşlere sahip olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, görüşmelerde bu yönde ilerlemenin kaydedilmediğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ancak tekrar vurgulamak istiyorum ki ekibim bana her şeyi telefonda bildiremeyeceklerini, her şeyi bana bildirmek istediklerini ancak henüz bunu yapamayacaklarını söyledi. Dönüşlerinde daha fazla ayrıntı belli olacak." dedi.

Rusya, Ukrayna ve ABD görüşmeleri

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna tarafını Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un başkanlığındaki heyet temsil etmişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA " / " + Davit Kachkachishvili -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti

ABD savaşa hazırlanıyor! Son 48 saatte yapılanlar bunun kanıtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Gözlerinin içine baka baka defalarca aynı küfrü etti
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi