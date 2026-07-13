Zelenskiy, 10 Avrupa ülkesinin Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurmasını değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 10 Avrupa ülkesinin kurduğu Anti-Balistik Füze Koalisyonu'nun oluşturacağı sistemin önümüzdeki 12 ay içinde faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda, ülkesinin de aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesinin, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurmasını değerlendirdi.

Avrupa'nın ortak hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Birlikte böyle bir sistem oluşturabiliriz. Ukrayna kendi üzerine düşeni, yani balistik füze savunma sistemini sağlamaya hazır. Şu anda bunun üzerindeki çalışmaları tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu sisteme "Freya" adının verileceğini aktaran Zelenskiy, koalisyonda yer alan ülkelerin bu konuda tecrübeli olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın anti-balistik füzeleri üretebileceğini, diğer ülkelerin ise radar ve ilgili bileşenleri sağlayabileceğini belirterek, "Güçlerimizi birleştirmemiz önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna halkının direncini kırmak için ülkesine balistik füzelerle saldırmayı sürdürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Avrupa, siyasi bağımlılık olmadan yüksek kaliteli anti-balistik füze üretiminde dünyada lider olabilir." dedi.

Zelenskiy mesajında ayrıca, "Önümüzdeki 12 ay içinde Freya'yı (Avrupa'nın Anti-Balistik Füze Sistemi) iş başında göreceğimizi umuyorum." ifadesine yer verdi.

10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurmuştu

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaparak, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurmuştu.