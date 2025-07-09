Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi ile Roma'da Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Roma'da kabul ettiği bildirildi.

İtalya'da yarın başlayacak "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" için başkent Roma'da bulunan Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Kellogg ile bir araya geldiğini belirtti.

Kellogg'un, yarın açılışı yapılacak konferansta ABD heyetine başkanlık yapacağını kaydeden Zelenskiy, kendisi ile anlamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırdığı için ABD'nin ürettiği silahların satın alınması ve ortak silah üretilmesi gibi konuları masaya yatırdıklarını aktararak, "Silah tedarikini ve (Ukrayna'nın) hava savunmasının güçlendirilmesini görüştük." sözlerini kullandı.

Rusya'nın enerji kaynaklarına yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini ve ABD Kongresi'nden bu yönde ilgili bir kararın verilmesini beklediklerini belirten Zelenskiy, "Bu, Rusya'nın barış hakkında daha fazla düşünmesini sağlayabilecek bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya verdiği desteklerinden dolayı ABD Başkanı Trump, ABD halkı ve siyasi partilerine teşekkür eden Zelenskiy, "Halkımız arasındaki dostluğa içtenlikle minnettarız." dedi.