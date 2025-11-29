Zelenskiy, ABD'nin Barış Planı için Heyet Gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bir heyeti bu ülkeye gönderdiğini anımsatarak, savaşın onurlu şekilde sonlandırılması için gereken adımların önümüzdeki günlerde netleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy paylaştığı geleneksel günlük görüntülü mesajında, Rusya- Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin savaşı sonlandırmak için hazırladığı "barış planı" üzerindeki çalışmaların sürdürülmesi için Ukrayna heyetinin bugün yola çıktığını anımsatan Zelenskiy, "Ukrayna heyeti ABD saatiyle bu gece ABD'de olacak ve diyalog Cenevre'den gelen notlara dayanarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna heyetinin ülkenin öncelikli çıkarları doğrultusunda çalışması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Amerikan tarafı yapıcı davranıyor. Önümüzdeki günlerde savaşın onurlu bir şekilde nasıl sonlandırılacağına dair adımların netleştirilmesi oldukça mümkündür." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetin "barış planını" görüşmek üzere bugün ABD'ye gittiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığınca yayımlanan listeye göre heyette Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kirilo Budanov, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Andriy Gnatov, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleg İvaşçenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Birinci Sekreter Yardımcısı Yevhenii Ostryanskiy, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vadim Skıbitskiy de yer alıyor.