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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) girişimi kapsamında savaş uçakları ve hava savunma sistemleri için kullanılacak füzelerin ülkesine tedarik edilmesini beklediklerini bildirdi.

Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Macaristan Başbakanı Peter Magyar'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Macaristan'la ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini ifade eden Zelenskiy, Magyar'la görüşmesinde iki ülke arasında farklı alanlardaki işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'yle (AB) entegrasyonu sürecinin devam ettiğini, bu süreçte Macaristan'ın desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Ülkesine yönelik devam eden Rus füze saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"PATRİOT" hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek istediklerini anımsatan Zelenskiy, bu konuda daha önce ABD'ye başvurduklarını bildirdi.

Zelenskiy, ABD'nin, söz konusu füzeleri üretmek için gereken lisans hakkını Ukrayna'ya henüz vermediğini ifade etti.

PURL girişimi kapsamında, F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri için kullanılacak füzelerin ülkesine tedarik edilmesini beklediklerini kaydeden Zelenskiy, "Çok önemli bir füze paketi var ve anlaşma imzalandı." diye konuştu.

Zelenskiy ayrıca ABD'den 48 adet hava savunma füzesinin alınmasını da beklediklerini belirterek, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in henüz ilgili belgeleri imzalamadığını söyledi.

Ukrayna'nın destek ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu savaş ancak Avrupa'nın, Amerika'nın ve gerçek barışı gerçekten isteyen herkesin tam dayanışmasıyla, Ukrayna ile dayanışmayla durdurulabilir." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA