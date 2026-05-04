Zelenskiy, 6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini belirterek, Rusya'nın da söz konusu karara uymasını istedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı Zafer Günü vesilesiyle Rusya'nın 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararını değerlendirdi.

Geçici ateşkesin sağlanması konusunda bugüne kadar Ukrayna'ya resmi olarak bir çağrının yapılmadığını aktaran Zelenskiy, "İnsan hayatının, herhangi bir yıl dönümünün 'kutlanmasından' kıyaslanamayacak kadar daha değerli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

6 Mayıs'ta başlayacak olan geçici ateşkesin ne zaman sonlanacağına dair bir paylaşımda bulunmayan Zelenskiy, Rusya'nın geçici ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.

Putin, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
