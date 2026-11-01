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Zelenskiy, 4 bölgedeki enerji altyapısına gece düzenlenen saldırıları duyurdu

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Zelenskiy, Rusya'nın gece 4 bölgede enerji altyapısını hedef aldığını ve yüz binlerce ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi. Son bir haftada 1940 İHA, 1580'den fazla güdümlü bomba ve 44 füze kullanıldığını belirten Zelenskiy, müttefiklerden hava savunma füzelerine destek istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin 4 bölgesindeki enerji altyapısını gece hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, 4 bölgedeki enerji altyapısına saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Şu an itibarıyla yüz binlerce aile elektriksiz durumda." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir haftada 1940 insansız hava aracı (İHA), 1580'den fazla güdümlü bomba ve 44 farklı tipte füze kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Bunların 36'sı balistik füzeydi." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerinden Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hava savunma füzelerinin tedarikini hızlandırmalarını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordusunun ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına da değindi.

Rusya'nın Rostov bölgesinde roket ve füzeler için katı yakıt da üreten Kamenskiy Fabrikası'na dün saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, "Pantsir-S2 kompleksi ile S-400 'Triumf' sistemine ait komuta-kontrol aracı da vuruldu. Vurulan hava savunma nesnelerinin toplam değeri yaklaşık 70 milyon dolardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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