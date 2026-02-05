Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "Savaşın Başından Beri 55 Bin Asker Hayatını Kaybetti"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın işgali sürecinde savaş alanında hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin sayısının 55 bin olduğunu açıkladı. Ayrıca, Rusya'nın baskı stratejileri ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik hedefleri hakkında yorumda bulundu.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın 2022 Şubat ayında başlattığı işgalden bu yana Ukrayna'nın askeri kayıplarına ilişkin verileri açıkladı. Zelenski, savaş alanında 55 bin askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransız kamu yayıncısı France 2'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, "Ukrayna'da, savaş alanında hayatını kaybeden profesyonel veya seferber edilmiş askerlerimizin resmi sayısı 55 bindir. Bu sayıya, Ukrayna'nın kayıp olarak değerlendirdiği çok sayıda insan da dahildir" dedi.

Abu Dabi'de gerçekleştirilen yeni üçlü görüşmeler devam ederken Zelenski, Moskova'nın bir "baskı stratejisi yürüttüğünü" savundu. Rusya'nın "Ukraynalılara daha fazla acı çektirerek onları taviz vermeye zorladığını" belirten Zelenski, " Rusya, Amerikalı dostlarımızın 'uzlaşı' dediği şeyi kabul etmemiz için üzerimizde baskı kuruyor. Ancak bu aslında Kremlin'den gelen bir ultimatomdur" dedi.

Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik artan saldırılara ve dondurucu soğuklara dikkati çeken Devlet Başkanı, çatışmanın "varoluşsal bir nitelik taşıdığını" vurguladı. Zelenski, "Eğer bu savaşı kaybedersek, ülkemizin bağımsızlığını da tamamen kaybederiz" diye konuştu.

"Putin Avrupalılardan korkmuyor"

Avrupa'nın demokratik yapısı nedeniyle Ukrayna'nın rotasını Avrupa Birliği'ne kırdığını ve 2027'ye kadar üye olmayı hedeflediklerini belirten Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupalılardan korkmadığını iddia etti. Zelenski, "Avrupalılar kendi inşa ettikleri güvenli ve harika bir dünyada yaşadıkları için Putin onlardan korkmuyor" dedi.

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olan yakın ilişkisine de değindi. Macron'un kendisini arayarak Ruslarla diyaloğu yeniden başlatmayı düşündüğünü söylediğini aktaran Zelenski, "Biz iyi dostuz. Ne düşündüğümü biliyor. Putin'in amacı Avrupa'yı aşağılamaktır. Ancak Emmanuel'in barış için çalışması çok önemli. Ukrayna'da savaşın sona ermesi tüm dünya için faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Trump'ın elinde ciddi baskı araçları var, Kremlin Trump'tan çekiniyor"

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Moskova üzerinde farklı bir ağırlığı olduğunu savundu. Kremlin'in "Trump'tan çekindiğini" belirten Zelenski, "Trump'ın ekonomi, yaptırımlar ve silahlar aracılığıyla elinde ciddi baskı araçları var" diye konuştu.

Ukrayna'nın komşu ülkelerinin de tehlike altında olduğunu hatırlatan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna'nın komşuları, Putin'in bir sonraki kurbanı olacaklarını ve Rusya'nın ilerleyeceğini anlıyorlar. Avrupa'da bunu kavrayanlar bize çok etkili bir şekilde yardım ediyor. Hepimiz Avrupa yaşam tarzını savunmak için savaşıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
