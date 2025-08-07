Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

Güncelleme:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'e doğrudan görüşme çağrısı yaptı. Zelenski'nin çağrısının ardından gözlerin çevrildiği Kremlin, "Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek. Putin-Trump-Zelenski üçlü zirvesi önerildi ama yanıtsız bıraktık" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 3 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için diplomatik bir adım attı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan çağrıda bulunarak, barış görüşmelerine açık olduğunu ifade etti. Zelenski, yaptığı açıklamada, savaşın yol açtığı yıkımın daha fazla büyümemesi adına liderler düzeyinde bir diyaloğun kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

"HER FIRSATI DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIM"

"Barış için her fırsatı değerlendirmeye hazırım. Sayın Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım" ifadelerini kullanan Zelenski, uluslararası kamuoyuna da çatışmaların durdurulması için destek çağrısında bulundu.

GÖZLER MOSKOVA CEPHESİNDE

Ukrayna liderinin bu çıkışı, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Rusya ile doğrudan müzakere taleplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak Moskova cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Zelenski'nin çağrısı, hem bölgede barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı hem de diplomatik çözüm yollarının halen masada olduğunu gösterdi.

"ÜÇLÜ ZİRVE ÖNERİSİNİ YANITSIZ BIRAKTIK"

Zelenski'nin çağrısının hemen ardından Kremlin'den sürpriz bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Putin ve Trump arasında önümüzdeki günlerde görüşme olacak. Yeri konusunda anlaşıldı, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Putin-Trump-Zelenski üçlü zirvesi önerildi ama yanıtsız bıraktık" ifadeleri yer aldı.

Olgun Kızıltepe
500

Haber YorumlarıAlkurt:

Buyuk Komutan Atatürk,ün dedigi gibi, Yurtta sulh Cihanda sulh...Baska yolu yok

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

Sadece sulh ezikliktir. Ondortmilyon km kare topraktan yediyuzseksenbin km kareye düşünce söylenen bu söz ezikliktir.

yanıt12
yanıt14
Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

ne oldu arkandakiler geri mi çekildi o zaman niye bu kadar adam öldü kadınlar başka ülkelerde kötü yollara düştü

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat Sessizliğe Teslim Olacak:

Trump baskı yapmış. Demiş .. Savaş ile para yapılamıyor. İnternet arama motoru kurmalıyız ..

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Putin seni muhatap almıyor zelenski... Putin ancak Trumpla anlaşırsa bu savaş biter.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

barış müzakereleri sırasında kalkıp konvor vurursan böyle önüne diz çöktürür seni Ukraynayi savaşa sokan amerika. Avrupa'nın ona muhtaç olması için yaptığı bir oyun her yerde bu deccal dölü abd var

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
