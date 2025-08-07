Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 3 yıldır devam eden savaşın sona ermesi için diplomatik bir adım attı. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan çağrıda bulunarak, barış görüşmelerine açık olduğunu ifade etti. Zelenski, yaptığı açıklamada, savaşın yol açtığı yıkımın daha fazla büyümemesi adına liderler düzeyinde bir diyaloğun kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

"HER FIRSATI DEĞERLENDİRMEYE HAZIRIM"

"Barış için her fırsatı değerlendirmeye hazırım. Sayın Putin ile doğrudan görüşmeye hazırım" ifadelerini kullanan Zelenski, uluslararası kamuoyuna da çatışmaların durdurulması için destek çağrısında bulundu.

GÖZLER MOSKOVA CEPHESİNDE

Ukrayna liderinin bu çıkışı, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Rusya ile doğrudan müzakere taleplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Ancak Moskova cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmiş değil. Zelenski'nin çağrısı, hem bölgede barış umutlarını yeniden gündeme taşıdı hem de diplomatik çözüm yollarının halen masada olduğunu gösterdi.

"ÜÇLÜ ZİRVE ÖNERİSİNİ YANITSIZ BIRAKTIK"

Zelenski'nin çağrısının hemen ardından Kremlin'den sürpriz bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Putin ve Trump arasında önümüzdeki günlerde görüşme olacak. Yeri konusunda anlaşıldı, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Putin-Trump-Zelenski üçlü zirvesi önerildi ama yanıtsız bıraktık" ifadeleri yer aldı.