Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Roma'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Maro Rubio ile yaptığı görüşmede, İstanbul'daki müzakereleri, Rusya'ya yönelik yaptırımları, savunma işbirliğini ve esir değişimini ele aldıklarını belirterek, "Ukrayna gerçek diplomasiye hazır" mesajı verdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın başkenti Roma'da, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Görüşmeler sırasında İstanbul'daki müzakereleri ele aldıklarını belirten Zelenski, Rusya'ya karşı yaptırımların gerekliliği, ikili ticaret, savunma işbirliği, savaş alanı durumu ve yaklaşan esir değişimi konularına da değindiklerini kaydetti.

"UKRAYNA GERÇEK DİPLOMASİYE HAZIR"

Zelenski paylaşımında "ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Roma'da olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Rusların İstanbul'a gönderdiği düşük düzeyli, karar alma yetkisi olmayan heyetin müzakereleri ele alındı. Ukrayna'nın gerçek diplomasiye hazır olduğunu teyit ettim ve erken, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım" dedi.

"Görüşmede ayrıca Rusya'ya karşı yaptırımların gerekliliği, ikili ticaret, savunma işbirliği, savaş alanındaki durum ve gelecekte esir değişimi konuları da ele alındı" diyen Zelenskiy, "Rusya'ya baskı, savaşı durdurmaya hazır olana kadar sürdürülmeli ve tabii ki adil ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için ortak adımlarımızı konuştuk. Hayat kurtarma yolunda verdiğiniz destek ve liderlik için tüm Amerikan halkına teşekkür ederiz" diye yazdı.